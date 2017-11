Verkeersdrukte op kruisingen Oosterkade in Leeuwarden

Het verkeer op de kruising tussen de Oosterkade en de Wijbrand van Geeststraat in Leeuwarden staat afgelopen tijd soms zo vast dat de politie eraan te pas moet komen om het verkeer te regelen. De drukte is het gevolg van de getroffen maatregelen betreffende de kruising van de Oosterkade en het Vliet.

Het verkeer dat over de Oosterkade rijdt, mag niet meer linksaf het Vliet op en verkeer van het Vliet mag niet meer linksaf de Oosterkade op. Het is nu erg lastig voor automobilisten om vanuit de Wijbrand de Geeststraat op de Oosterkade op te komen. Voetgangers steken met gevaar voor eigen leven over. Bussen moeten soms lang wachten totdat de Oosterbrug omlaag is en ze vanaf de Blokhuispoort kunnen afslaan.