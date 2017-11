Bakkeveen krijgt nieuwe pinautomaat na plofkraak

Bakkeveen krijgt opnieuw een pinautomaat. Na de plofkraak afgelopen maand op de vorige automataat in de Poiesz-supermarkt, heeft Rabobank overlegd met de supermarkt, plaatselijk belang en de inwoners van de huizen rondom de automaat. Na dit overleg is besloten om opnieuw een pinautomaat in de Poiesz aan de Duerswâldmer Wei te plaatsen.

De supermarkt heeft royale openingstijden, zodat er genoeg gelegenheid is om geld op te nemen. De inwoners van Bakkeveen zijn blij met de oplossing. De verwachting is dat de pinautomaat in december in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd kan er bij de kassa's van de Poiesz worden gepind, met een maximum van 250 euro.