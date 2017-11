Westereenders hebben genoeg van verkeersoverlast

Bewoners van de Miedloane in De Westereen trekken aan de bel bij gemeente Dantumadiel vanwege verkeersoverlast in hun straat. Sinds de aanleg van de Centrale As gebruikt het verkeer in het dorp en de omliggende dorpen de Miedloane als sluiproute naar de N356.

Het aantal auto's dat per dag over de Miedloane rijdt, is toegenomen van 500 tot zo'n 2.000. Voor wandelaars is het er minder veilig dan eerst en de geluidsoverlast is ook toegenomen. De gemeente heeft eerder al drempels aangebracht op de weg en de maximumsnelheid verlaagd, maar dat vinden de bewoners niet genoeg. Zij willen meer verkeersbelemmerende maatregelen.

Plannen van de gemeente om, in overleg met andere gemeenten en de provincie, op grotere schaal naar oplossingen te zoeken, vinden de bewoners te veel tijd kosten. Wethouder Roelof Bos heeft na overleg beloofd dat hij binnenkort met de bewoners om de tafel zal gaan zitten. Bos is het ermee eens dat er iets moet gebeuren en zal proberen daar geld voor te vinden.