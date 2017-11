Ontwikkeling zonnepark Appelscha kost gemeente geld

Het ontwikkelen van een zonnepark bij Appelscha levert de gemeente Ooststellingwerf een verlies van bijna vier ton op. Om het zonnepark te realiseren, heeft de gemeente een boerderij gekocht en doorverkocht. Dat was echter voor een veel lagere prijs. Een aantal partijen in de raad van Ooststellingwerf is daar niet zo blij mee. Vooral omdat ze er middels een korte mededeling van op de hoogte werden gebracht. Ze waren er nog niet eerder over ingelicht. Wethouder Van de Boer van Ooststellingwerf zegt dat het niet de bedoeling was om informatie voor de raad achter te houden.

De gemeente had de boerderij en de bijbehorende grond nodig voor doorverkoop aan de eigenaar van de golfbaan ernaast. Zo kan de golfbaan op die grond uitgebreid worden. Aan de andere kant van de golfbaan kan dan het zonnepark komen. Volgens de wethouder wordt middels deze deal een eventuele procedure bij de Raad van State voorkomen.