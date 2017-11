Redelijke loting voor darter Noppert op Grand Slam

De loting voor de Grand Slam of Darts 2017 viel dinsdagmiddag redelijk uit voor darter Danny Noppert uit Joure. Dit grote televisietoernooi van de PDC gaat zaterdag van start in het Engelse Wolverhampton. De 26-jarige Noppert is ingedeeld in poule D en moet het opnemen tegen Daryl Gurney, Darren Webster en Mark Webster. Mark Webster won in 2008 Lakeside.

De beste twee spelers van iedere poule gaan door naar de achtste finales. Daar slaagde Noppert vorig jaar in, maar daarna ging hij met 10-9 onderuit tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

Het is Nopperts eerste grote televisietoernooi, nadat hij begin september besloot zich volledig te focussen op zijn carrière als darter. De Grand Slam of Darts is vanaf volgend weekend te volgen op RTL7.