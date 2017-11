Wie wordt dit jaar de sterkste man van Friesland?

Vrachtwagentrekken, met boomstammen sjouwen en haltertillen. Dit weekend komen de breedste mannen van Friesland weer bij elkaar om uit de vechten wie de sterkste van onze provincie is. Volgens organisator Wout Zijlstra heeft het evenement dit jaar het sterkste deelnemersveld ooit. Jan Wagenaar is een van de favorieten. Hij won al zes keer de titel. Titelverdediger Arno Louwsma is er niet bij. Hij is geblesseerd. De Sterkste man van Friesland wordt zondag gehouden bij het evenement van de Hobbybeurs in het WTC in Leeuwarden. Zaterdag is er ook al een wedstrijd voor deelnemers tot 105 kilogram.