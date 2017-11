84-jarige bestuurster auto Heerenveen overleden

De 84-jarige bestuurster van de auto die dinsdagochtend bij de Herenwal in Heerenveen in het water terecht kwam, is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie bekend gemaakt. De auto belandde door nog onbekende oorzaak in het water tussen de Herenwal en de Fok. Omstanders en een politieman sprongen achter de auto aan en haalden de vrouw uit het water. In de hectiek werd eerst gedacht dat er twee mensen uit de auto waren gehaald, maar het bleek om een van de hulpverleners te gaan.