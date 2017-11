Glutenvrije Piet bij de landelijke intocht van Sinterklaas

Bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum loopt dit jaar ook een glutenvrije Piet mee. Deze Piet zorgt ervoor dat kinderen die allergisch zijn voor gluten, glutenvrije pepernoten krijgen. Voor kinderen met een glutenallergie was de intocht van Sinterklaas voorheen vaak toch iets minder feestelijk, omdat zij de pepernoten die werden uitgedeeld niet konden eten.

Bovendien konden deze kinderen Pieten ook geen hand geven, want die Pieten hadden meestal nog kruimels van pepernoten op hun handschoenen zitten. De glutenvrije Piet loopt dit jaar ook mee in andere plaatsen waar Sinterklaas aankomt, bijvoorbeeld in Drachten. De glutenvrije Piet is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt op zaterdag 18 november plaats in Dokkum.