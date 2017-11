Provincie gaat verder met plannen windmolenpark Afsluitdijk

Gedeputeerde Staten zetten de plannen voor het windmolenpark Nij Hiddum-Houw bij de Afsluitdijk door. Maar de plannen zijn wel wat aangepast. De nieuwe windmolens zorgen voor minder lawaai en huizen die dichtbij staan sullen geen last krijgen van de slagschaduw van de molens. Vanaf vrijdag liggen de plannen ter inzage. Als het aan Gedeputeerde Staten ligt, komen er negen megawindmolens bij de Afsluitdijk. Die vervangen de bestaande molens in het gebied. Ze zijn volgens Gedeputeerde Staten noodzakelijk om de doelen op het gebied van schone energie te halen. In de omgeving is veel verzet tegen de grote windmolens. Mensen vinden dat de provincie te weinig naar hun bezwaren geluisterd. De stichting Hou Friesland Mooi heeft een kort geding aangespand. Die had een alternatief plan bedacht en wil dat daar naar gekeken wordt. Volgens Gedeputeerde Staten is het plan niet realistisch.