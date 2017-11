Restauratie beurtschip schiet mooi op

De restauratie van beurtschip Dorp Grouw in Drogeham bevindt zich in een vergevorderd stadium en, wat misschien nog wel belangrijker is, heeft dit werkervaringsproject een hoop mensen geholpen. Zo hielden twintig mensen een baan over aan dit project en hebben anderen een beter beeld gekregen van wat ze kunnen.

Het project is een samenwerking van lokale bedrijven met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel waar 58 mensen aan meededen.

De metaalbewerking van het schip vond plaats in een loods in Drogeham en is inmiddels afgerond. De tjalk moet nog worden gestraald, waarna in Earnewâld verder aan het schip wordt gewerkt. Het project in Drogeham blijft bestaan, want er gaat een nieuw schip worden opgeknapt: een beurtschip dat vroeger melk verscheepte.

De kaartenbakken raken met de aantrekkende economie leger, maar er zitten volgens projectleider Bryan Kes nog genoeg mensen thuis die aan het project mee kunnen werken.