Café Nobel van Ameland beste café van Friesland

Café Nobel op Ameland is het beste café van Friesland. In de Misset Horeca verkiezing is het Amelander café op de negentiende plek geëindigd. "Dit is weer een prachtige prijs. We zijn er hartstikke blij en trots op voor het hele team dat wij de beste van Friesland zijn geworden", zegt eigenaar Barend Nobel in De Middei fan Fryslân. Hij was samen met de eigenaar van café Nescafé op Ameland bij de bekendmaking. Die werd gedaan in studio 21 in Hilversum. Nescafé dacht ook hoog in de top 100 te eindigen mar er was wat mis gegaan. Barend Nobel: "zijn vrouw was vergeten hem op te geven". Se konden er smakelijk om lachen.

Mooi spektakel

Barend vond het wel mooi dat ze er bij waren. Er waren ongeveer 800 mensen uit het vak. "Het was een heel mooi spektakel. Het is voor heel caféland mooi. Je schrijft je er voor in, je werkt er aan met elkaar en dan is het fantastisch dat we op zo'n mooie plek zijn geëindigd".

Drie keer in de top 100

Het negentiende plekje in de café top 100 is niet de enige vermelding dit jaar van Nobel. "Dit jaar zijn we als enige in Nederland in 3 lijsten gekomen: de terras top 100, de café top 100 en de koffie top 100. Daar kregen we ook een vermelding voor", zegt Barend trots.

De hoogste Friese nieuwkomer in de lijst van 100 beste cafés is De Markies in Leeuwarden. Zij staan op plaats 23.