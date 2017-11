Een mobiele telefoon voor een kleuter van vier?

Een kind van vier jaar met een mobiele telefoon. Het komt steeds vaker voor. Vijf procent van de kinderen in deze leeftijd heeft een mobieltje in de broekzak. Dat blijkt uit onderzoek. In groep acht van de basisschool ben je een uitzondering wanneer je niet eentje bezit.

Op de Simon Havingaschool in Sneek hebben de meeste kinderen een mobiele telefoon, maar op school merken ze niet dat het steeds jongere kinderen zijn die een mobieltje hebben. In de klas mag de telefoon beslist niet worden gebruikt. Het apparaat moet in de tas blijven of bij de juf ingeleverd worden. Er zijn nog kinderen die geen mobiele telefoon hebben. Heel erg vinden die kinderen dat niet.