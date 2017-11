Fatale brand Sint Nicolaasga ontstaan door steekvlam

De uitslaande brand in de loods in Sint Nicolaasga is maandag ontstaan door een ongeluk met een flexapparaat. In de loods waren twee broers aan het werk met een auto, toen bij het flexen een steekvlam ontstond. Dat zegt de politie. De auto en de loods stonden meteen in brand. De oudste broer, die naast de auto stond, kon nog op eigen kracht uit de loods komen. De jongste broer stond onder de auto in de smeerput. Hij kon niet meer weg komen en is bij de brand om het leven gekomen. De brand is ontdekt door een politieagent.