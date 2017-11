Nog veel vragen over windmolenpark Hiddum-Houw

De Partij van de Arbeid en verschillende andere partijen in de Staten hebben nog veel vragen over de bouw en planning van het windmolenpark Hiddum-Houw bij de Afsluitdijk. Het college beslist dinsdag of het plan zoals het er nu ligt aan het publiek wordt voorgelegd of dat dit nog uitgesteld wordt. In het plan worden de windmolens die nu in het gebied staan vervangen door de bouw van negen megamolens van maximaal 140 meter. Vanuit verschillende actiecommitees en de bevolking bestaan er bezwaren tegen door onder andere het geluid en de hoogte van de molens. Ook in de politiek leven nog veel vragen.