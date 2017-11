Auto te water in Heerenveen

De bestuurster van de auto die dinsdagochtend langs de Herenwal in Heerenveen in het water reed, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte door nog onbekende oorzaak in de vaart tussen de Herenwal en de Fok. Omstanders en een politieagent sprongen achter de auto aan het water in en haalden de bestuurster uit het water. In de hectiek werd eerst gedacht dat er twee mensen uit de auto waren gehaald, maar al gauw bleek dat het één van de hulpverleners was. De omstanders zijn naar het politiebureau gebracht om op te warmen.