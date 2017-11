Politie zoekt fietsende getuige van dodelijk steekpartij

De politie in Leeuwarden zoekt in de zaak van de dodelijke steekpartij op het Jacobijnerkerkhof op 10 oktober een specifieke getuige. Het gaat om een man op een fiets. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien dat de man vanaf de Nieuweburen de Monnikemuurstraat in fietst, in de richting van het Jacobijnerkerkhof. De fietser had een bril op en droeg een korte jas. Het onderzoek naar de steekpartij loopt nog steeds. Een 35-jarige man werd door voorbijgangers zwaargewond aangetroffen op straat. Het slachtoffer stierf kort daarna. De politie heeft een 38-jarige Leeuwarder aangehouden als verdachte. De man zit nog vast.