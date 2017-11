Ongeluk op de Wâldwei bij Garyp

Op de Wâldwei (N31) bij Garyp is dinsdagochtend in botsing geweest tussen een vrachtwagen en een lijnbus. De vrachtwagen kwam in de sloot terecht. De chauffeur raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Twee passagiers van de lijnbus zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voor de andere reizigers is vervangend vervoer geregeld.

In de file die na het ongeluk ontstond raakte een busje met schoolkinderen betrokken bij een tweede botsing. De zeven kinderen kwamen met de schrik vrij. De Wâldwei van Leeuwarden naar Drachten is bij Garyp afgesloten.