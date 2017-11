Voor het eerst onder het kanaal door bij Harlingen

De nieuwe N31 bij Harlingen is dinsdagochtend opengegaan voor het verkeer. Van de vierbaansweg zijn voorlopig maar twee rijbanen open. De weg is verdiept aangelegd en gaat onder het Van Harinxmakanaal door. Als de andere twee rijbanen ook opengaan, wat volgens de planning in december moet gebeuren, is de hele weg tussen Amsterdam en Leeuwarden vierbaans. De totale kosten van de aanleg van de nieuwe N31 bij Harlingen zijn ongeveer 146 miljoen euro.