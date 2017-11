Thuiszorgorganisaties alert op ziekenhuisbacterie

Friese thuiszorgorganisaties zijn alert op mogelijke besmettingen met de MRSA-bacterie. Zondag meldde televisieprogramma Nieuwsuur dat de ziekenhuisbacterie steeds vaker buiten de ziekenhuismuren wordt aangetroffen. Volgens Jantine Slippens van thuiszorgorganisatie Slippens in Sneek hebben thuiszorgorganisaties strenge protocollen om te voorkomen dat medewerkers besmet raken met de bacterie. De uitzending van Nieuwsuur is volgens haar geen reden om die protocollen aan te passen.

De MRSA-bacterie is resistent tegen de meeste antibiotica. Drie maanden geleden was er een uitbraak van MRSA op de couveuse-afdeling van het MCL in Leeuwarden. Die afdeling is nu weer open.