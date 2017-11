Roelof Bouwmeester uit Warten is maandagavond in Scheveningen verkozen tot Zeilcoach van het jaar. Hij nam het op tegen één andere kandidaat, Hans Loermans, die coach is in de jeugdklasse Splash. Roelof Bouwmeester is de succescoach van zijn zus Marit, die dit jaar Europees en wereldkampioen werd in de Laser Radialklasse.