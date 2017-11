Meer kankergevallen, geen nieuw onderzoek GGD bij vliegbasis

Bij omwonenden van de Vliegbasis Leeuwarden zijn de afgelopen tien jaar twee procent meer kankergevallen geconstateerd dan het landelijk gemiddelde. Het gaat om 23 kankerpatiënten. Dat blijkt uit het kankerclusterondezoek van GGD Fryslân, dat is uitgevoerd op verzoek van de commissie geluidshinder van de vliegbasis. Aanleiding van het onderzoek was de bezorgdheid van omwonenden van de vliegbasis.

De GGD heeft ook onderzoek gedaan naar longkanker in verband met de uitstoot van fijnstof. In de omgeving van de vliegbasis zijn niet meer kankergevallen vastgesteld dan het landelijk gemiddelde. Ook ligt het sterftecijfer van de omwonenden op hetzelfde niveau als het landelijk cijfer. De conclusie van het GGD-onderzoek is dat er niet meer mensen ziek zijn door de aanwezigheid van de vliegbasis. GGD Fryslân ziet geen aanleiding voor verder onderzoek. De commissie geluidshinder zal het rapport nog wel intern bespreken.