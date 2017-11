Slachtoffers brand Sint Nicolaasga zijn twee broers

Bij een brand in Sint Nicolaasga is maandagavond een 30-jarig man uit Sint Nicolaasga om het leven gekomen. Hij was samen met zijn broer in een loods met een auto bezig, toen er een explosie ontstond, gevolgd door een brand. Het vuur sloeg snel om zich heen en al gauw stond het hele gebouw in lichterlaaie. De 35-jarige broer van het dodelijk slachtoffer raakte zwaargewond. De man uit Joure kon uit de loods komen en werd opgevangen door een buurtbewoner. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.

De 30-jarige man werd eerst vermist. In de uitgebrande loods is enkele uren naar het slachtoffer gezocht. Daar werden honden en een kraan bij ingezet. Om kwart voor zeven werd het sein 'brand meester' gegeven. Rond acht uur werd het stoffelijk overschot gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.