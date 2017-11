Schrier: "Provincie wist niet van laagvliegroutes Lelystad"

Gedeputeerde Michiel Schrier vindt niet dat de provincie te laat in actie is gekomen bij het verzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat zei hij maandagavond in het politiek programma It Polytburo op Omrop Fryslân Televisie. De uitbreiding zal mogelijk leiden tot laagvliegroutes over het zuiden en zuidwesten van Fryslân, met alle geluidsoverlast die daarbij hoort.

Volgens Schrier waren de routes lange tijd niet bekend. De SP-er verwijt het Rijk slechte communicatie. Tegelijkertijd heeft Schrier niet veel hoop dat de plannen nog teruggedraaid kunnen worden. Het zou hooguit kunnen zijn dat de routes iets aangepast worden.