Update: Ongeluk op de Afsluitdijk, een persoon gewond

Bij een eenzijdig ongeluk op de Afsluitdijk is maandagavond rond zes uur een persoon lichtgewond geraakt. De auto van het slachtoffer belandde door nog onbekende oorzaak in de middenberm. Vanwege het ongeluk werden beide rijbanen richting Noord-Holland afgesloten en moest het verkeer over de vluchtstrook. Door de afsluiting ontstond een lange file. Rond zeven uur werd de beschadigde auto weggesleept en gingen beide rijbanen weer open voor het verkeer.