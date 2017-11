VIDEO: Behoefte aan pleeggezinnen

In Fryslân is een grote behoefte aan pleeggezinnen die kinderen een tijd lang opvangen, wanneer die niet meer thuis kunnen wonen. Alleen in Fryslân gaat het om ongeveer 850 kinderen. Landelijk gezien komen er ieder jaar ongeveer 3.000 gezinnen bij. Er is een campagne om nieuwe huishoudens te vinden. Bij Jeugdhulp Friesland aan de Badweg in Leeuwarden is maandagavond een informatiebijeenkomst voor mensen die pleegkinderen willen opvangen.