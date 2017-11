UPDATE: Brandweer zoekt persoon na brand Sint Nicolaasga

Er woedt op dit moment een grote brand in een loods aan de Westend in Sint Nicolaasga. Volgens de brandweer is er nog een persoon in het pand aanwezig. De brandweer probeert de persoon te redden, maar dat is lastig vanwege de heftigheid van de brand. Er zijn meerdere brandweerwagens bezig om de brand te blussen. Er zijn twee traumahelikopters opgeroepen. Bij de brand komt zoveel rook vrij dat de rookpluim vanaf het monument op de Afsluitdijk te zien is.

UPDATE: Er waren twee personen in het gebouw. Een persoon is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede persoon wordt nog vermist. In de loods die is afgebrand, staat antiek en een auto. Bewoners in de directe omgeving moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer kan het gebouw niet in, omdat het te gevaarlijk is. Er is een speciaal team gestuurd voor de opvang van het brandweerpersoneel.

UPDATE: Om ongeveer 18.10 uur had de brandweer de brand onder controle. Er wordt verder gezocht naar de vermiste. Daarbij zet de brandweer een kraan in. De brandweer is nu aan het nablussen.