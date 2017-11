Cambuurtrainer Dijkhuizen wedstrijd geschorst

Trainer Marinus Dijkhuizen van SC Cambuur moet de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard van 17 november missen. Hij mag niet op de bank zitten, omdat hij geschorst is door voetbalbond KNVB. Dijkhuizen werd vrijdag weggestuurd door de scheidsrechter, nadat hij had geprotesteerd bij een doelpunt van NEC. Er zou sprake zijn van gevaarlijk spel. Dijkhuizen is voor twee wedstrijden geschorst. Een daarvan is voorwaardeiijk.