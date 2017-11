Jorrit Bergsma rijdt massastart samen met Koen Verweij

Jorrit Bergsma komt samen met Koen Verweij uit op de massastart. Dat heeft bondscoach Geert Kuiper bekendgemaakt. Verweij won de laatste massastart op Thialf. Daardoor was hij verzekerd van deelname. Verweij sprak zijn voorkeur uit voor Sven Kramer als mededeelnemer, maar de bondscoach koos voor Bergsma. Arjan Stroetinga is reserve. Bij de vrouwen rijden Irene Schouten en Janneke Ensing de massastart. Carien Kleibeuker uit Heerenveen is reserve.

Bergsma is ook geselecteerd voor de ploegenachtervolging, samen met Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Bij de vrouwen zijn Antoinette de Jong, Marrit Leenstra, Jorien ter Mors en Ireen Wüst uitgekozen. Bij de teamsprint doen geen Friese mannen mee, bij de vrouwen doen Letitia de Jong en Janine Smit mee.