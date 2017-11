Dúnatter op Schiermonnikoog in nieuwe handen

Zwembad en fitnesscentrum De Dúnatter op Schiermonnikoog is overgenomen door Optisport Exploitaties. Het was hiervoor in handen van de Nederlandse Leisure Groep. De overname heeft geen consequenties voor de mensen die er werken: die gaan allemaal mee over. En er verandert ook niets aan de openingstijden, die blijven gelijk. Optisport heeft 350 locaties in Nederland, België en Luxemburg. Het hoofdkantoor zit in Tilburg.