Koperkanaal met HaFaBra-muziek nu ook op YouTube

It Koperkanaal met HaFaBra-muziek van Omrop Fryslân is nu ook te zien op YouTube. De livestream met opnames van harmonie-orkesten, fanfare-orkesten en brassbands op concoursen, festivals en concerten bestaat al een paar jaar als 24-uurs audiostream, maar daar komt dus nu ook beeld bij. Het kanaal is via de website op de computer en via de app te beluisteren.

Andries de Haan en Sijtze van der Hoek, beide dirigenten, hebben maandag de officiële openingshandelingen gedaan in De Middei fan Fryslân. Om kwart over drie was het moment daar door op een rode knop te drukken.

Beide mannen geven sinds een jaar commentaar bij de optredens en houden na afloop ook interviews met dirigenten en orkestleden. "Dat waren ze uiteraard helemaal niet gewend, maar nu weten ze al dat ze direct de microfoon onder de neus krijgen. Meestal wordt er knap gespeeld, maar we zagen ook weleens even door. We zijn wel kritisch."

Op het nieuwe Koperkanaal-YouTube-kanaal staan al zo'n 35 opnames van SurventoBrass 2017, het Gouden Spiker Festival en het ONFK. Dit wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Op 18 november is het Koperkanaal aanwezig bij het OMF muziekconcours in De Lawei in Drachten. "Het is leuk voor orkesten om hun prestatie terug te zien. Dat kan nu makkelijker dan op het audiokanaal, want dat gaat 24 uur per dag door."