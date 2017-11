Kinderen uit Heerenveen verbeteren kookrecord

Tweehonderdendrie kinderen uit de hoogste groepen van vier basisscholen in Heerenveen hebben maandag het Nederlands record koud koken door kinderen verbeterd. Het record werd behaald in ijsstadion Thialf. Het was tevens het startschot voor de campagne "Groenten.... zet je tanden erin. Deze campagne moet ervoor zorgen dat kinderen gezonder eten en leven.

Voor het record maakten de kinderen vegetarische wraps met roomkaas, ijsbergsla, tomaat, komkommer, paprika, bieslook en peterselie. Het oude record stond op naam van de Drentse plaats Vries. Daar deden 179 kinderen aan mee,