Fryslân is provincie met meeste CO2-uitstoot in veenweide

Fryslân is de provincie met de meeste CO2-uitstoot in veenweidegebieden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wageningen Universiteit. Doordat de grondwaterstand wordt verlaagd, verdroogt en oxideert het veen. En daardoor komen broeikasgassen vrij. Dat is in Fryslân het ergst, gevolgd door Drenthe en Zuid-Holland.

Volgens de onderzoekers hangt de uitstoot erg af van hoe diep de grondwaterstand is. Hoe dieper, hoe groter de uitstoot. In het Friese veen zit het grondwater relatief diep.