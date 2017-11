Sint brengt een 'bont gezelschap' mee naar Dokkum

Sinterklaas komt dit jaar met een 'bont gezelschap aan helpers' naar Nederland. Dat laat de NTR weten. Wat de rol van het 'bonte gezelschap' precies is, en hoe ze eruitzien, wil de omroep nog niet zeggen. De NTR kondigde pas geleden nog aan dat de gekleurde pieten van vorig jaar in ieder geval niet terugkomen. Bij de gemeente Dongeradeel zijn tot nu toe nog geen aanvragen binnengekomen om bij de intocht van 18 november te demonstreren. Voorgaande jaren waren er verschillende protesten van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Volgende week wordt mogelijk meer duidelijk over de Pieten, want dan begint het Sinterklaas Journaal.