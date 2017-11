Friese kinderen krijgen les in tandenpoetsen

Vijftienhonderd kinderen op Friese basisscholen krijgen deze week les in tandenpoetsen. De GGD organiseert deze week voor de vierde keer de 'Friese Tandenpoetsweek'. Dat gebeurt in samenwerking met leerlingen van ROC De Friese Poort. Derdejaars studenten geven de lessen op 32 Friese basisscholen, het is een onderdeel van hun examen.

Het doel van de lessen is om de gebitten van de kinderen gezond te houden. De lessen worden gegeven in groep drie, waarin veel kinderen zitten die tanden wisselen, en in groep zeven, omdat ouders van die kinderen vaak niet meer napoetsen.