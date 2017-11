Vissende vlogger uit Sneek is hit op Facebook

"Ik heb nog niet beet. Nou beste mensen. Dit was het weer." Nog maar een paar weken is Nino Schaap uit Sneek zijn visavonturen aan het filmen, maar zijn vlogs zijn nu al heel populair op Facebook. Zijn pagina 'Nino Schaap de fisker út Snits op Skerjon klompen' doet het goed. Zijn laatste filmpje, waarin hij overigens niets ving, is al meer dan 217.000 keer bekeken. "Dat filmpje is als een bom ontploft. Ik had niet gedacht dat er zoveel reacties op zouden komen," vertelt hij in Muzyk yn Bedriuw.

Afgelopen weekend heeft hij ook gevist, maar niet gefilmd. "'s Morgens had ik geen succes, ook al zat ik op een gouden plekje, maar 's middags zat ik ergens anders en toen heb ik een snoekje gevangen van tachtig centimeter. Snoekbaars vang ik trouwens het liefst."

Wordt Nino de nieuwe Enzo Knol? "Dat hoop ik wel, ik ben aan het nadenken wat ik verder nog meer ga doen." Nino werkt normaal bij een melkveehouderij in Tjalhuizum. "Ik melk iedere dag de koeien. En 's zomers rijd ik lekker op de trekker, dat is ook een gouden plekje."