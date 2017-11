"Vlugger werk nodig bij duurzame woningbouw"

De statenfractie van de PvdA wil dat de provincie sneller aan de slag gaat met het duurzamer maken van woningen in de provincie. De partij wil dit woensdag voorelkaar krijgen bij de behandeling van de provinciale begroting voor 2018. Volgens de partij loopt het verbouwen van huizen in Fryslân te traag. Het geld dat hiervoor nodig is komt pas in 2020 beschikbaar. Een van de voorstellen van de PvdA is om het geld van het samenwerkingsproject De Fryske Deal hier al in 2018 voor in te zetten. Ook wil de partij dat het geld uit het 'aanvalsplan woningmarkt' behouden blijft voor het creëren van een duurzame Friese woningmarkt.