Staatsbosbeheer kapt zieke bomen in Stiens

Bij Stiens verdwijnt een bos. Dat gebeurt in opdracht van Staatsbosbeheer. De kap van 2.000 tot 3.000 bomen is maandag begonnen. Verreweg de meeste bomen in het Stienzer bos zijn al dood door de schimmelziekte essentaksterfte. Dat levert gevaarlijke situaties op, want mensen wandelen er graag en de bomen vallen heel gemakkelijk om. Als het werk klaar is, wordt een nieuw bos geplant met een grotere verscheidenheid aan soorten.

Met de kap in Stiens begint een veel grotere operatie in heel Noordwest-Fryslân. Er zijn veel meer dorpsbosjes met dode essen; 80 procent van de essen in bossen van Staatsbosbeheer zijn ziek. Alleen in Stiens worden bijna alle bomen gekapt; in de andere bossen worden de zieke bomen er tussen uitgehaald als ze gevaarlijk zijn.