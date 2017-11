Partij voor de Dieren heeft zorgen over overlast vliegbasis

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil meer erkenning voor de overlast van vliegtuigen van de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Volgens de partij heeft de regio Noordwest-Fryslân het afgelopen jaar veel overlast gehad van de extra trainingen van wapeninstructeurs. De fractie vraagt zich af of er wel een compleet beeld is van de schadelijke gevolgen van de oefeningen voor bijvoorbeeld het Waddengebied, of voor de fauna op de vaste wal. Een goed beeld van deze gevolgen is volgens de partij nodig om maatregelen te kunnen nemen. De fractie maakt zich ook zorgen over de gevolgen van het geluid voor het toerisme in de provincie.