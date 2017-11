Thialf krijgt nieuwe eregalerij met schaatskampioenen

IJsstadion Thialf in Heerenveen krijgt deze week een nieuwe eregalerij. Deze komt bij de hoofdingang en is een cadeau van de Koninklijke IJsvereniging Thialf. Met het cadeau staat de vereniging stil bij het 50-jarig bestaan van de kunstijsbaan. De bestaande galerij in de tunnel naar het middenterrein overleefde de verbouwing van het ijsstadion niet. De galerij bestaat uit foto's van Europese- en Wereldkampioenen schaatsen.

Nieuw is dat de galerij via een QR-code ook digitaal is te bekijken. De galerij wordt vrijdag geopend.