Openluchtmuseum De Spitkeet bouwt grotere ontvangsthal

Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema breidt uit. Er wordt een grotere ontvangstruimte gebouwd. "Als we nu een bus vol bezoekers krijgen, zit de hal vol. Met de uitbreiding kunnen we ook eens twee groepen tegelijk ontvangen," vertelt Freark de Vries. "Ook het sanitair pakken we aan." Bij de bouw werken mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt. Ze krijgen een opleiding, zodat ze daarna in de maatschappij aan het werk kunnen.

In het museum is te zien hoe mensen vroeger leefden. "Je gaat terug in de tijd," vertelt Willem Weening van De Spitkeet. "Oud en jong komt hier, voor de jeugd is het belangrijk om te zien hoe het er vroeger uitzag." Bezoekers komen uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland. Het park is vier hectare groot. Het openluchtmuseum bestaat sinds 1990 en trekt steeds meer bezoekers. Vorig jaar kwamen er meer dan 15.000 mensen naar het themapark in Harkema.