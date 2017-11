Mogelijk kort pleit tegen provincie vanwege windmolens

Als de provincie dinsdag besluit dat de plannen voor het windpark Nij Hiddum Houw ter inzage komen te liggen, dan dient woensdag een kort geding van Stichting Hou Friesland Mooi tegen het college van Gedeputeerde Staten. De actiegroep wil via de rechter voorkomen dat de provincie de plannen ter inzage legt. De actiegroep is tegen de 9 grote windmolens die bij de Afsluitdijk moeten komen. De stichting zet zelf in op een lokale energiecoöperatie die duurzame energie opwekt met een combinatie van zonne- en windenergie. Op deze manier zouden er minder en kleinere windmolens nodig zijn. Eerder stapte de stichting uit de omgevings-adviesraad voor het windpark, omdat ze het gevoel hadden dat alleen de inbreng van de provincie en de initiatiefnemers gewicht had in de gesprekken.