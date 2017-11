Ouders 'not amused' na dollemansrit van 16-jarige zoon

Een 16-jarige inwoner van Leeuwarden is in de nacht van zondag op maandag aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. De jonge was onderweg in de wijk Weideflora toen de politie hem in de gaten kreeg. Het rijgedrag van de joyrider viel de agenten op. De jonge bestuurder negeerde echter het stopteken van de politie, waarna een achtervolging ontstond. Hierin reed de bestuurder rakelings langs een lantaarnpaal en enkele geparkeerde voertuigen. Pas toen de politie de sirene en zwaailichten inschakelde trapte de jongen op de rem.



​Hij zei dat hij niet goed had nagedacht, en dat hij de auto van zijn vader zonder overleg had meegenomen. De jongen heeft een proces verbaal gekregen en zijn ouders zijn ingelicht over de avonturen van hun zoon. Volgens de politie waren zij 'not amused' toen ze hoorden van de dollemansrit.