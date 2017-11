Auto belandt in het water bij Boornbergum

Aan De Krite in Boornbergum is zondagavond bij een eenzijdig ongeluk een auto in het water beland. Een van de inzittenden kon zelf weer op de kant komen. Hij is later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. De weg is op dit moment afgesloten voor verkeer.

Hulpdiensten zochten op de plek van het ongeluk nog naar een mogelijk tweede persoon die in de auto heeft gezeten. Op warmtecamera's van de politie was te zien dat er op twee stoelen mogelijk iemand heeft gezeten. Bij een zoektocht werd er geen tweede persoon aangetroffen.