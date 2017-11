Helft minder deelnemers, zorgen over harmoniekampioenschap

Het Open Nederlands Harmoniekampioenschap dreigt na twee jaar alweer te verdwijnen. De tweede editie van dit weekend trok maar zes deelnemende korpsen. En dat is eigenlijk te weinig om bestaansrecht te hebben, vindt de organisatie van het evenement in De Lawei in Drachten. Afgelopen jaar kwamen op de eerste editie twaalf harmoniekorpsen uit heel Nederland af en het doel was om dat verder te laten groeien en zo een echt groot evenement te worden. Maar dat lijkt dus niet te gaan lukken.

Toch geeft men de moed nog niet op. Volgens penningmeester Saekle Belksma van het ONHK kan het bestuur de kampioenschappen wel faciliteren, maar moeten er wel genoeg deelnemers zijn. 'Anders doe je het voor niks'. Een PR-campagne moet er voor zorgen dat er volgend jaar meer harmonieën mee willen doen. Deze editie zal hoe dan ook plaatsvinden in Drachten, maar daarna wordt er mogelijk verhuisd naar een meer centraal gelegen plaats om meer harmoniekorpsen uit het zuiden te trekken.

Opvallend is dat aan kampioenschappen met brassbands en fanfares veel meer deelnemers meedoen.