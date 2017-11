Toneelvereniging komt met voorstelling over Eise Eisinga

Toneelvereniging Hâld Moed uit Dronrijp is druk bezig met de repetities van hun musical Eise Eisinga. Het Friestalige stuk moet vanaf 6 januari te zien zijn. Het is de bedoeling dat mensen Eise Eisinga op een andere manier kunnen zien in het toneelstuk. Door het planetarium in Franeker weet iedereen wel dat Eisinga een passie voor sterrenkunde had.

De andere Eisinga

Over het persoonlijke leven van Eisinga weet het grote publiek veel minder. Zo werd hij als landverrader naar Duitsland verbannen. Terwijl hij daar op een brief van zijn vrouw wachtte, kreeg hij bericht dat ze overleden was. Hâld Moed wil met deze voorstelling Eise Eisinga als Friese held voor het licht halen.

De regie van het stuk is in handen van Jurjen Kuurstra en Froukje van der Meer.