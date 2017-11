De dames van VC Sneek hebben op bezoek bij Peelpush een eenvoudige overwinning gehaald. In Meijel werd het 3-0 voor de ploeg van trainster Petra Groenland. De sestanden waren 25-19, 25-22 en 25-16.

De eerste set ging gelijk op tot 17-17, en daarna kon Sneek het verschil maken. Dat gebeurde ook in de tweede set. Tot 17-17 kon Peelpush bijblijven, maar opnieuw pakte Sneek de set. In de derde set was het daarna gedaan met de tegenstand van Peelpush.