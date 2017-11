VV Heerenveen wint, Sneek Wit Zwart verliest

In de hoofdklasse A van het zondagsvoetbal heeft VV Heerenveen goede zaken gedaan. Thuis tegen Purmersteijn werd met 2-1 gewonnen. Sneek Wit Zwart ging in de uitwedstrijd tegen Leonidas onderuit. In Rotterdam werd het 2-1 voor de thuisploeg.

VV Heerenveen kwam na een half uur eerst nog op achterstand. Toch stond het bij de rust gelijk. Han van Dijk maakte uit een penalty de gelijkmaker voor de thuisploeg. Na de rust zette Heerenveen aan, en negen minuten voor tijd resulteerde dat opnieuw in een penalty. Thom van Lingen kon er zo 2-1 van maken. Dat was ook de eindstand.

Sneek Wit Zwart hat het moeilijk in Rotterdam. Na 20 minuten kreeg Leonidas een vrije trap, waaruit Amrani kon scoren. Ook in het vervolg van de wedstrijd was Leonidas de betere ploeg. Net voor rust raakte Gerben Visser de paal voor de Snekers. Na rust leek het erop dat Leonidas de wedstrijd simpel uit kon voetballen. Maar tien minuten voor tijd knalde Visser een vrije trap binnen voor de 1-1. Lang kon Sneek niet genieten van de gelijkmaker, want nog geen minuut later was it Lionahr die de eindstand op het bord zette.

VV Heerenveen staat nu 12e in de hoofdklasse A, met 11 punten uit 10 wedstrijden. Sneek Wit Zwart zakt na de nederlaag naar plek 13, met 9 punten.