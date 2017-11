Riekele Kobes wint 21e Berenloop op Terschelling

De 21e editie van de Berenloop is gewonnen door Riekele Kobes uit Leeuwarden. Hij kwam bij de marathon op Terschelling over de finish in een tijd van 2:38:25. Dat was meer dan tien minuten boven het parcoursrecord van Remon van Lunzen (2:27:20). De tweede plek was voor Rick Salomé, derde werd Groninger Jan Stuursma. Willem de Boer uit Exmorra kwam als vierde aan de eindstreep.

Bij de dames was Jacolien Ruizendaal de snelste. Haar winnende tijd was 3:14:55. Tweede werd Ylona Kruis uit IJsbrechtum in 3:16:01. Gwynny Hamilton werd derde.

De halve marathon werd bij de mannen eerder al een prooi voor Fries om utens Erik Negerman. Hij was de snelste in een tijd van 1:13:30.