PvdA'er Roelf van der Woude stapt uit fractie

Raadslid Roelf van der Woude van de PvdA in Heerenveen stapt per direct uit de fractie. Ook verlaat hij de partij. Dat schrijft Van der Woude op zijn facebookpagina en in een bericht aan de burgemeester. Hij gaat verder as eenmansfractie onder de naam 'READ'. Dat doet hij naar eigen zeggen omdat hij met voorkeursstemmen in de raad gekomen is bij de vorige verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van komend jaar maart kreeg Van der Woude sowieso geen plek meer op de lijst.

Ik betreur het vertrek van gewaardeerde collega @RoelfvanderWoud van @PvdAHeerenveen uit de raadsfractie. pic.twitter.com/lR1IZM73U1 — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) November 4, 2017