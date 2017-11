LTO wil knelpunten bekijken na uitspraak rechter

Boerenorganisatie LTO wil bekijken welke knelpunten er zijn voor veehouders na de uitspraak van het gerechtshof eerder deze week. Dat bepaalde in hoger beroep dat alle melkveehouders toch hun veestapel moeten afbouwen naar het niveau van 2 juli 2015.

Volgens regiovoorzitter Trienke Elshof van LTO-Noord moet er nu in kaart gebracht worden wat de consequenties zijn voor de afzonderlijke bedrijven. "Boeren die hierdoor echt in de knel komen, moeten geholpen worden." Elshof deed haar uitspraken zondag in het nieuwsforum van Buro de Vries bij Omrop Fryslân Radio.